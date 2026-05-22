Dos buses de cerristas protagonizan quintuple accidente en Foz de Iguazú

El grave accidente ocurrió en el km 279 de la ruta BR-277, en la ciudad de Foz de Iguazú, a unos dos kilómetros antes del Puente de la Amistad que une esta localidad con Ciudad del Este. El percance involucró a cinco vehículos en total, siendo dos buses de turismo repletos de hinchas cerristas y tres automóviles.

Entre los vehículos involucrados se encontraban dos buses turísticos con placas paraguayas, dos Renault Kwids y un Ford Fiesta. En uno de los autobuses viajaban 60 pasajeros y en el otro 46, todos ilesos.

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Los conductores de los buses paraguayos fueron trasladados al Hospital Municipal de Foz do Iguazú, ambos inicialmente con heridas leves. Los demás ocupantes de los vehículos no resultaron heridos. Varias ambulancias y unidades de la PRF fueron movilizadas para atender el siniestro.

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La citada ruta es la que conecta con el Puente de la Amistad y, en pocos minutos, se generó una larga fila debido a que la vía, en el sentido Paraguay, fue totalmente bloqueada a causa del accidente.

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La carretera permaneció completamente cerrada hasta las 11:00. Pasado este tiempo, el sentido descendente quedó completamente liberado, mientras que el sentido de ascenso permanece parcialmente cerrado, a la espera del retiro de los autobuses con grúa.

Los hinchas estaban retornando al país tras acompañar al equipo de Cerro Porteño que disputó un encuentro deportivo en la ciudad de San Paulo en el marco de la Copa de Libertadores.