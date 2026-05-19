Video: desnivel casi causa fatal accidente de motociclista en ruta PY02

A las 10:25 de este martes, un motociclista identificado como Alex Paiva (22) sufrió un accidente de tránsito que habría sido causado por uno de los tantos desniveles que se encuentran en la ruta PY02 en Fernando de la Mora, a poco más de un kilómetro de la municipalidad local.

En un video registrado por una cámara dentro del vehículo que se encontraba detrás de él se observa cómo, tras su caída, por unos centímetros evita ser aplastado por un camión que iba en el otro carril.

Asimismo, unos policías que pasaban por el lado contrario asistieron al joven, quien según detalló su madre, Desiré Fleitas, se encuentra bien, aunque fue trasladado al Hospital de Trauma y esperan la realización de radiografías.

Familiares prevén denunciar situación ante el MOPC

La zona donde ocurrió el hecho ya sería escenario de varios accidentes, según pudieron recopilar los familiares del joven y con la intención de que no ocurran otros, la mujer adelantó a ABC Color que prevén realizar una denuncia en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por el mal estado de la ruta.

Lea más: Beto Ovelar rompe el silencio sobre el accidente fatal en Caaguazú