Minga Guazú se prepara para la gran fiesta de María Auxiliadora, patrona del agro de Alto Paraná

Este año, el novenario en honor a la Virgen María Auxiliadora se desarrolla bajo el lema: “María Auxiliadora nos anima a trabajar por el bien común”, y las celebraciones comenzaron el pasado 15 de mayo con el rezo diario del Santo Rosario y las misas acompañadas por representantes de 68 capillas.

La misa central por el día de María Auxiliadora será presidida por monseñor Pedro Collar Noguera, obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, a las 08:30 del próximo domingo. Previamente, desde las 05:30, se realizará el tradicional laudo cantado y una misa a cargo del padre Daniel Martínez.

Asimismo, el domingo, a las 07:30, está prevista la procesión de la imagen de la Virgen María Auxiliadora desde la ruta PY02 hasta la parroquia del km 20, donde se desarrollará la misa central.

Peregrinación cumple 60 años

Uno de los momentos más esperados es la tradicional peregrinación de los fieles, que este año cumple 60 años de realización ininterrumpida. La caminata partirá mañana, sábado, a las 14:30 desde la iglesia Don Bosco, ubicada en el km 16 Acaray, con destino al santuario de María Auxiliadora.

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En esta edición, cambiarán el itinerario y se prevé que pase por varios barrios de la comunidad minguera.

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Posteriormente, desde las 18:00 de mañana, sábado, se rezará el Santo Rosario a cargo de la Renovación Carismática Católica y de los exalumnos salesianos. Luego se celebrará la misa presidida por el padre Hugo Cáceres, vicario de la Catedral San Blas. Tras la misa, se iniciará la serenata en honor a la Virgen, que contará con la participación de varios artistas locales y departamentales.

Como parte de las acciones solidarias, integrantes de las 68 capillas entregan durante el novenario víveres que serán destinados a familias de escasos recursos.

Patrona del agro de Alto Paraná

La Virgen María Auxiliadora fue proclamada oficialmente patrona del agro de Alto Paraná en 1979. Desde entonces, su festividad se convirtió en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del décimo departamento.