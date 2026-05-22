Temen que joven madre y su hija hayan sido víctimas de trata de personas

Según datos, Ramona Miranda Arias, de 22 años, y su hija de 2 años de edad se encuentran con paradero desconocido desde el pasado domingo.

La denuncia fue presentada este viernes por Nidia Arias, madre de la joven, ante la División del Comando Tripartito. Según relató, su hija convivía con su novio, a quien —dijo— no conocía. El hombre habría manifestado que Ramona y la niña abordaron una furgoneta negra y posteriormente ya no regresaron.

Desde ese día, la joven no responde llamadas ni mensajes a sus familiares, por lo que decidieron denunciar el caso, pues temen que ambas pudieran haber sido captadas por una red de trata de personas y llevadas al país vecino.

El caso también fue reportado a la fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, para iniciar la investigación..

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Cualquier dato sobre el paradero de ambas puede ser comunicado al número corporativo (0986) 760 066.