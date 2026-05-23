Video: enfrentamiento a tiros en intento de asalto en Ciudad del Este deja dos sospechosos detenidos

El asalto frustrado ocurrió esta tarde sobre la avenida Chóferes del Chaco, frente mismo al local comercial denominado Arnaldo, en el barrio Obrero de esta capital departamental. Uno de los presuntos autores fue herido por agentes policiales del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.

Uno de los detenidos fue identificado como Librado Díaz Cabral, de 33 años de edad, con varios antecedentes por robo agravado y homicidio doloso. El mismo contaba con beneficio penitenciario de salida transitoria semanal, otorgado judicialmente por tiempo determinado.

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El otro detenido es Mathias Joel Gaona Ojeda, de 19 años, domiciliado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, quien no registra antecedentes penales. El mismo resultó herido durante el enfrentamiento armado, siendo auxiliado por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde permanece internado bajo custodia policial.

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En el lugar se incautaron un revólver marca Taurus, calibre .32 mm, con seis cartuchos del mismo calibre, y una réplica de arma de fuego accionada a aire comprimido, tipo pistola Glock. Además, decomisaron la motocicleta Kenton, modelo GTR 200 LTD, sin chapa, con el que llegaron al lugar.

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En el video de circuito cerrado se puede observar que los dos presuntos asaltantes llegaron al lugar en motocicleta y encañonaron a los trabajadores de la casa comercial. En ese momento también llegaron varios agentes policiales, produciéndose un intercambio de disparos.

Según los datos, los sospechosos ya estaban siendo vigilados por los uniformados, por lo que cuando llegaron para perpetrar el atraco terminaron baleados y detenidos.