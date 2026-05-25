Interceptan furgón que trasladaba irregularmente a menores rumbo a São Paulo

Según datos, durante un control de rutina, fue interceptado un furgón Toyota, modelo Hiace, blanco, que trasladaba a un grupo de 14 personas, cantidad considerada superior a la capacidad permitida para un vehículo de ese tipo.

Durante el procedimiento, identificaron entre los ocupantes a tres niños y tres adolescentes. De los tres niños, solo dos estaban bajo la supervisión de sus tutores, mientras que el tercero se encontraba acompañado solo por su madre. En cuanto a los adolescentes, los tres viajaban sin padres ni representantes legales.

Las dos parejas que viajaban con sus hijos manifestaron que tenían como destino la ciudad de São Paulo, donde supuestamente trabajarían en el rubro de confección de prendas de vestir. Estos traslados se realizaban sin garantías de condiciones laborales dignas.

Muchos de los compatriotas que viajan al país vecino terminan siendo víctimas de regímenes de explotación laboral en fábricas brasileñas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conductor del vehículo fue aprehendido y los adolescentes fueron trasladados a la sede de la Policía Federal de Foz de Yguazú, a la espera de sus padres.