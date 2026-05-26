Caen cuatro presuntos miembros de gavilla tras asalto y enfrentamiento con policías en CDE

El atraco ocurrió en el exkilómetro 5,5, a escasos metros de donde horas antes se registró otro millonario atraco.

El comisario principal Pedro Giménez, jefe de la Comisaría 4ª, explicó que los empleados de la distribuidora Renacer, Édgar Cantero y una compañera de trabajo, fueron interceptados por ocupantes de un automóvil Kia Río, color blanco, cuando se dirigían a un banco para realizar depósito de G. 185 millones.

Según el relato de las víctimas, del vehículo descendieron tres hombres armados con armas largas, quienes se apoderaron del dinero que transportaban para luego huir del lugar. El monto robado aún se desconoce.

El jefe policial explicó que, debido a que en la zona ya se realizaba un rastrillaje tras el millonario asalto ocurrido poco antes contra un funcionario de la importadora Vía Brasil, agentes policiales lograron ubicar a los sospechosos sobre la avenida Perú.

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A partir de allí se inició una persecución que se extendió hasta el kilómetro 12 Acaray, donde los delincuentes abandonaron el automóvil utilizado inicialmente y continuaron la fuga a bordo de un Toyota Vitz.

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Durante la huida se produjo un intercambio de disparos con los intervinientes hasta que capturaron Juan Carlos Gaona García, uno de los delincuentes más buscado de la zona Este del país. También es requerido por la Justicia brasileña por un hecho de homicidio.

Del poder del detenido fue incautado un fusil calibre M4, además de un fajo de billetes que totalizó G. 10 millones.

Tras la captura de Gaona, los investigadores localizaron a otros miembros de la banda en una vivienda. Allí detuvieron a César Leonardo Ramírez, Diego Ocampos González y César Adrián Britos Estigarribia, quien habría actuado como rescatista luego del asalto. Durante este segundo procedimiento, recuperaron G. 47.900.000.

Dos buscados por asalto mortal

Juan Carlos Gaona García, quien sería el líder de la banda, y César Leonardo Ramírez, registran orden de captura por el asalto registrado el pasado 23 de marzo en el local de la empresa Holding Xtreme Import Export, ubicado en el barrio Obrero de Ciudad del Este, donde fue asesinado el guardia de seguridad Sebastián Alfonzo Amaro (51).

En aquel atraco, ocurrido entre las 08:43 y 08:45, tres delincuentes armados ingresaron al establecimiento y uno de ellos disparó contra el guardia de seguridad, quien recibió dos impactos de bala y falleció en el lugar.