Asalto en Paso Yobái: roban minera y sospechan de un policía

En horas de la madrugada de este martes, un grupo de personas armadas asaltó la sede de una empresa minera en la localidad de San Antonio, distrito de Paso Yobái, en el departamento de Guairá, aunque tuvieron que abandonar su botín tras ser sorprendidos por la Policía durante su huida.

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario José Martínez, director de la Policía Nacional en Guairá, hizo un relato de los hechos.

Según el reporte policial, alrededor de las 2:00, cuatro personas que portaban armas largas ingresaron a la sede de la empresa Master Gold y redujeron a un guardia de seguridad y a dos empleados.

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Más asaltantes ingresaron luego al sitio en una furgoneta y en otro vehículo cuyos detalles no son conocidos. En total, los atracadores habrían sido seis.

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Los asaltantes cargaron carbonilla que estaba a punto de ser procesada para la extracción de oro, la cargaron en bolsas que fueron llevadas a la furgoneta y huyeron.

Seguimiento e interceptación

La comisaría jurisdiccional fue alertada del hecho alrededor de las 2:30, según relató el comisario Martínez. En ese momento, él y otro agente policial estaban circulando por la zona, haciendo un recorrido de comisarías, afirmó.

Según su relato, cerca de la localidad de San Gervasio, el jefe policial y su subalterno se cruzaron con una furgoneta blanca sin chapa, por lo que le dieron seguimiento hasta que ese rodado salió a un camino ubicado al costado de la ruta y dos personas descendieron de la furgoneta y se acercaron al vehículo del comisario.

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Sin embargo, cuando este descendió arma en mano de su camioneta, los dos sospechosos huyeron, internándose en una zona boscosa, agregó el comisario.

No había otras personas dentro de la furgoneta, de la que fueron recuperadas bolsas de carbonilla.

Uno de los sospechosos sería un policía

El policía que acompañaba al comisario Martínez habría identificado a uno de los sospechosos como un agente de la Policía: el suboficial primero Iván Ramírez, de la comisaría de la ciudad de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná, quien no se habría presentado ayer para su guardia en esa dependencia policial.

Se elaboró una orden de captura contra el suboficial Ramírez.

Las primeras indagaciones lograron verificar también que la furgoneta en que viajaban los sospechosos fue reportada como robada precisamente en Juan E. O’Leary.