Condenan a dueño de criptomina ilegal por perjuicio de G. 2.366 millones a la ANDE

La sentencia a Rodrigo Sebastián Tamarasco fue emitida por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Fabio Aguilar Benítez e integrado por los magistrados Serafín González y Vitalia Duarte.

El fiscal Alcides Agustín Giménez Zorrilla demostró durante el debate público la existencia de una conexión clandestina utilizada para alimentar equipos de criptominería.

El caso se remonta a un procedimiento efectuado el 11 de abril de 2023 en un inmueble del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, donde técnicos de la ANDE detectaron una desviación irregular conectada directamente a una línea trifásica de media tensión antes del medidor, por lo que el consumo de electricidad no era facturado por el ente eléctrico.

Durante el allanamiento realizado con autorización judicial y acompañamiento del Ministerio Público, los intervinientes constataron que la instalación abastecía un transformador de 300 kVA y varios equipos destinados a criptominería, actividad que requiere una alta demanda energética.

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Asimismo, la Justicia ordenó el decomiso de diversos elementos utilizados en la conexión irregular, entre ellos cables, crucetas, descargadores, cartuchos porta fusibles, separadores y un transformador de 300 kVA.