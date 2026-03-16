Criptominería y crimen organizado: DNIT aumenta controles

El director de la DNIT, Óscar Orué, explicó que la institución emitió la Resolución 47/2026, que establece la obligación de declarar las operaciones con criptoactivos para determinar si generaron un incremento patrimonial sujeto al pago de impuestos.

“Hay un movimiento muy importante a través de ese instrumento y también una posibilidad de evasión. Lo que hicimos fue establecer la obligación a los contribuyentes de inscribirse y declarar esos movimientos”, afirmó.

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Declaración obligatoria y multas

Con la nueva normativa, tanto contribuyentes como personas que no estén registradas ante el sistema tributario deberán informar sus operaciones con criptomonedas si estas generan ganancias.

De acuerdo con Orué, si el movimiento con criptoactivos deriva en un crecimiento patrimonial, el contribuyente deberá pagar el impuesto correspondiente a la renta, que en Paraguay es del 10%.

En caso de no declarar estas operaciones, la DNIT podrá aplicar sanciones.

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“Primeramente tenés una multa de un millón de guaraníes por la no declaración y, si se demuestra que ganaste dinero con ese instrumento y no lo declaraste, tenés que pagar también las multas correspondientes y el monto evadido”, explicó.

Señaló que este es el primer paso para hacer un control más exhaustivo al mundo cripto y los movimientos. “Tenemos la atribución para hacerlo y es una nueva obligación dentro de lo que es el sistema tributario”, señaló.

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Un negocio en crecimiento

El titular de la DNIT aseguró que el movimiento económico generado por criptomonedas en Paraguay es significativo, aunque no supo precisar cifras. Señaló, no obstante, que la institución ya cuenta con herramientas tecnológicas para analizar estas operaciones.

“Compramos un sistema de verificación y control de criptoactivos que nos permite hacer la trazabilidad de los movimientos”, indicó.

La medida surge luego de que la institución detectara casos de personas que obtenían ingresos mediante criptomonedas sin declararlos ante la administración tributaria.

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Posible vínculo con el crimen organizado

Si bien el objetivo principal de la resolución es tributario, Orué reconoció que la información recopilada también podría contribuir a investigaciones relacionadas con delitos financieros.

Según explicó, la DNIT puede compartir datos con organismos de seguridad cuando sea necesario. “Paralelamente se puede colaborar con las instituciones de seguridad en lo que tiene que ver con movimientos de criptoactivos dentro del crimen organizado”, señaló.

No obstante, aclaró que el foco principal de la institución sigue siendo el control fiscal.

“No es nuestro objetivo principal investigar lavado de activos. Nuestro objetivo es el control tributario, ver quién declara y posteriormente hacer los controles”, resaltó.