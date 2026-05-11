Dos detenidos en allanamientos por robo de G. 150 millones en Ciudad del Este

En una de las viviendas allanadas en el barrio La Victoria fue detenido Diego Fernando Báez Paniagua (21), quien cuenta con antecedentes por hechos similares. Del lugar se incautaron dos cascos protectores y dos teléfonos celulares, entre ellos un iPhone 17 Pro Max.

En tanto, en el barrio Bella Vista fue detenido Celso Andrés Duarte Araujo (18), de cuya vivienda se incautó un calzado deportivo rojo que habría sido utilizado durante el atraco.

Igualmente, durante los demás allanamientos fueron hallados equipos de comunicación, un proyectil calibre 12 milímetros, cartuchos calibre .38, cascos protectores, una chapa Mercosur y prendas de vestir que serán sometidas a pericias.

Según los investigadores, los dos detenidos fueron identificados mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado.

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Antecedente del caso

El asalto ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 10:50, sobre la avenida Monseñor Rodríguez, a la altura de la rotonda del kilómetro 3,5 de Ciudad del Este.

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La víctima fue identificada como Diego Armando Ríos Ocampos (21), quien se desempeña como ordenanza de un cambista. Horas antes, había retirado con un compañero G. 310 millones del Banco Familiar.

De acuerdo con la denuncia, ambos distribuyeron el dinero en mochilas y salieron del banco a bordo de motocicletas. Ríos transportaba G. 150 millones cuando fue asaltado y despojado del dinero.