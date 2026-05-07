Delincuentes interceptan a secretario de cambista y se llevan G. 150 millones en Ciudad del Este

La víctima fue identificada como Diego Armando Ríos Ocampos (21 años), domiciliado en Presidente Franco.

Según datos, el joven y un compañero retiraron dinero en efectivo del Banco Familiar, ubicado sobre la avenida Mariscal López, en el kilómetro 4. Ambos habían efectivizado un cheque por un total de G. 310 millones y distribuyeron el dinero dentro del banco en mochilas.

Según la denuncia, Diego Ríos transportaba alrededor de G. 150 millones cuando salió del banco a bordo de su motocicleta Kenton GTR negra. El resto del dinero lo llevaba su compañero de trabajo en otro biciclo.

Los trabajadores se desplazaban por la avenida Mariscal López y posteriormente tomaron la avenida Monseñor Rodríguez con dirección al centro de Ciudad del Este. En ese trayecto, al llegar a la calle Los Sauces, un automóvil Toyota Vitz color azul marino habría intentado cerrarle el paso a la víctima.

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El joven logró esquivar el vehículo y aceleró la marcha, pero al alcanzar la rotonda del kilómetro 3,5 fue embestido por dos hombres que circulaban en una motocicleta Kenton GTR. A consecuencia del impacto, cayó al pavimento y los delincuentes aprovecharon para apoderarse de la mochila que contenía el millonario monto.

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Según la denuncia, los autores del asalto serían dos hombres con cascos negros: uno vestía campera negra y el otro campera gris.

El caso fue comunicado al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para iniciar las pesquisas.