Sarampión: Salud extiende campaña de vacunación hasta el viernes

La campaña de vacunación contra el sarampión se extiende hasta este viernes 29 de mayo, según reiteró hoy el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El objetivo de la cartera sanitaria es que todos los niños y niñas de uno a cinco años reciban una dosis adicional de la vacuna SPR, incluso si ya iniciaron o completaron su esquema regular de vacunación.

Al respecto, detallan que la vacuna SPR protege contra el sarampión, la parotiditis -paperas- y la rubéola.

Asimismo, recuerdan que esta dosis es clave para mantener el control de la enfermedad y evitar posibles brotes.

Recientemente, desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se reportó que la campaña nacional contra el sarampión alcanzó un 90% de cumplimiento de su meta nacional, por lo que se protege a más de 420.000 niños.

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El sarampión y los vacunatorios a nivel país

La vacuna está disponible de forma gratuita en los vacunatorios de todo el país y uno puede identificar el más cercano ingresando a este enlace.

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En la página oficial se encuentra la distribución por todas las regiones sanitarias del país, al igual que una opción para encontrar los vacunatorios disponibles durante los fines de semana.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, entre ellas neumonía, encefalitis, secuelas permanentes e incluso la muerte.

Aunque Paraguay ha logrado sostener la eliminación del virus, las autoridades sanitarias advierten que el aumento de casos en la región obliga a reforzar la inmunización de la población infantil.

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