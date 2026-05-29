Miguel Prieto se descompensó, pero asegura que acudirá esta mañana a su audiencia preliminar

A través de un comunicado, la Coordinación Nacional de Yo Creo informó que Prieto fue derivado anoche a un centro asistencial luego de sufrir un inconveniente de salud al finalizar sus actividades políticas en Itakyry.

“Nuestro candidato a presidente, Miguel Prieto, acaba de terminar su gira por el distrito de Itakyry y al término de sus actividades sufrió una descompensación, por lo que nos vimos obligados a derivarle a un centro asistencial. Se encuentra estable y no reviste gravedad”, señala el comunicado divulgado por el equipo político.

En consecuencia, quedaron suspendidas las actividades previstas para este 29 de mayo en los distritos de José Domingo Ocampo, Dr. Juan Eulogio Estigarribia y La Pastora, en el departamento de Caaguazú.

Esta mañana, el propio Miguel Prieto afirmó que la descompensación se debió al cansancio acumulado por la gira que realiza en el país y aseguró que con reposo estará “cero kilómetro”. Aseguró que se presentará a la audiencia prevista para esta mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, ante el juez Penal de Garantías, Amílcar Marecos.

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La audiencia preliminar es en una causa que investiga a Miguel Prieto por el supuesto manejo irregular de fondos destinados a “ollas populares” durante la pandemia

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El juez Amílcar Marecos había fijado inicialmente la diligencia para el 26 de mayo, luego la trasladó al 28 y finalmente volvió a postergarla para hoy debido a la incomparecencia de la defensa del exintendente, ejercida por el abogado Derlys Martínez.

Según se informó, el profesional justificó su ausencia alegando superposición con otra audiencia judicial en una causa distinta.

Antecedente reciente

El pasado 10 de mayo fue hospitalizado de urgencia luego de que una espina de pacú quedara atascada en su garganta durante un almuerzo familiar.

En aquella ocasión, médicos debieron practicarle una endoscopía para extraer la espina. Tras el procedimiento, personas de su entorno confirmaron que se encontraba fuera de peligro y que retomaría sus actividades proselitistas.