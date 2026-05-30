MOPC inició retiro de pantallas tras escándalo por mensajes ofensivos en Ciudad del Este

La intervención forma parte de un operativo ordenado por el presidente de la República, Santiago Peña, y que apunta al despeje total de los carteles ubicados en la franja de dominio de la cartera estatal.

Los trabajos comenzaron a las 16:00, una vez disminuido el intenso flujo vehicular en la principal ruta de acceso terrestre al país desde Brasil. Para la tarea fueron movilizados funcionarios del MOPC, empresas contratistas y personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En la primera etapa, las cuadrillas priorizarán las pantallas LED que fueron utilizadas para emitir los mensajes que generaron polémica. Sin embargo, desde Obras Públicas aclararon que el objetivo es retirar todas las estructuras publicitarias instaladas en la franja de dominio de la institución.

Ayer, el MOPC informó que ninguno de los carteles publicitarios ubicados en su franja de dominio cuenta con autorización.

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Tras la remoción de las pantallas involucradas en la polémica, los trabajos continuarán en la zona primaria de acceso al Puente de la Amistad, donde se encuentran instalados numerosos paneles publicitarios.

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El objetivo es liberar completamente el área de estas estructuras que además generan contaminación visual.

La indignación se originó cuando, ayer, aparecieron mensajes e imágenes ofensivos de Brasil hacia el Paraguay en pantallas LED de alta visibilidad ubicadas a metros de la línea internacional.

La empresa Fast Print, responsable de una de las pantallas, aseguró que la difusión del contenido no fue autorizada. Alegó que el sistema habría sido vulnerado mediante un acceso indebido o hackeo que permitió la emisión de mensajes no programados ni aprobados por la firma.

El operativo que se inició esta tarde se extenderá otros días hasta despejar completamente la franja de dominio del MOPC en el microcentro esteño.