Asaltan a pareja de paseros y se llevan carga de celulares de alta gama

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Fabián Ibáñez Denis (40) y su esposa Ángela Elizabeth García Vera (41), quienes se disponían a salir de su vivienda, a las 05:30 aproximadamente de este martes, cuando fueron interceptados por los asaltantes.

Según los datos, los autores llegaron a bordo de un automóvil Toyota de color blanco, chapa AALG 624, y descendieron encapuchados para reducir a la pareja a punta de escopetas y pistolas. El hecho ocurrió a una cuadra de la avenida San Blas, en la fracción de Ka’aguy Rory.

Los bandidos aprovecharon que la vivienda está ubicada frente a depósitos, prácticamente sin casas vecinas, lo que habría facilitado el accionar de los delincuentes.

Tras reducirlos, los asaltantes se apoderaron de una caja con 25 celulares de la marca Apple iPhone 17, que Ibáñez habría retirado el sábado de un comercio del microcentro y debía trasladar al Brasil este martes.

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El afectado relató además que ayer tenía previsto retirar otra carga de 100 celulares, pero decidió no hacerlo debido al bajo movimiento en el centro, situación que dificulta para burlar los controles fronterizos.

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La denuncia fue presentada en la Comisaría 31ª del barrio San Juan y tomaron intervención efectivos del Departamento de Investigaciones.