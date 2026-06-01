ABC en el Este
01 de junio de 2026 a la - 09:32

Investigan millonario robo de celulares en pleno microcentro de Ciudad del Este

Un mototaxista denunció haber sido víctima de un millonario asalto en pleno microcentro de Ciudad del Este, donde desconocidos le despojaron de una caja que contenía aproximadamente 100 aparatos celulares. Filmaciones muestran la facilidad con la que los delincuentes se apoderaron de la mercadería, por lo que no se descarta una posible entrega.

Por ABC Color

El hecho se registró durante el fin de semana en la intersección de la avenida Carlos Antonio López y la calle Pa’i Pérez, en pleno microcentro, una de las zonas con mayor presencia policial del departamento.

Rodrigo Taboada González (35), mototaxista, denunció que retiró una caja con equipos electrónicos de un local comercial denominado “Atacado Conect” y que debía trasladar hasta un depósito ubicado en el edificio Lion.

Cuando circulaba por la avenida Carlos A. López, fue interceptado por cuatro hombres que se desplazaban a bordo de dos motocicletas.

Los desconocidos, le despojaron la caja que contenía unos 100 celulares, que transportaba en la parte trasera de su motocicleta Kenton GTR 150, que no estaba asegurada y se dieron a la fuga.

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Llama la atención que el atraco haya ocurrido en una zona donde se registra con constante circulación de agentes policiales.

Agentes de la Comisaría 1ª acudieron al lugar tras la denuncia y comunicaron el caso al fiscal de turno, Edgar Trinidad. También tomaron intervención efectivos del Departamento de Investigaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido.