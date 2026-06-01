Investigan millonario robo de celulares en pleno microcentro de Ciudad del Este

El hecho se registró durante el fin de semana en la intersección de la avenida Carlos Antonio López y la calle Pa’i Pérez, en pleno microcentro, una de las zonas con mayor presencia policial del departamento.

Rodrigo Taboada González (35), mototaxista, denunció que retiró una caja con equipos electrónicos de un local comercial denominado “Atacado Conect” y que debía trasladar hasta un depósito ubicado en el edificio Lion.

Cuando circulaba por la avenida Carlos A. López, fue interceptado por cuatro hombres que se desplazaban a bordo de dos motocicletas.

Los desconocidos, le despojaron la caja que contenía unos 100 celulares, que transportaba en la parte trasera de su motocicleta Kenton GTR 150, que no estaba asegurada y se dieron a la fuga.

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Llama la atención que el atraco haya ocurrido en una zona donde se registra con constante circulación de agentes policiales.

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Agentes de la Comisaría 1ª acudieron al lugar tras la denuncia y comunicaron el caso al fiscal de turno, Edgar Trinidad. También tomaron intervención efectivos del Departamento de Investigaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido.