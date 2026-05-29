Cae adolescente y otro presunto integrante de banda tras millonario robo de celulares en Villarrica

La Policía Nacional logró detener a dos de los presuntos integrantes de la banda que perpetró un violento asalto a una tienda de celulares en pleno centro de Villarrica esta misma mañana, de donde fueron robados aparatos de alta gama valuados en aproximadamente G. 200 millones.

Los procedimientos fueron ejecutados tras una persecución y un operativo de rastrillaje desplegado en distintos puntos del departamento del Guairá. Los aprehendidos fueron identificados como un adolescente de 16 años y Marcos Antonio Samudio Chamorro, de 20 años, oriundo de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.

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Del poder de los sospechosos fueron recuperados dos teléfonos celulares de la marca Apple, uno de ellos un iPhone 16 y el otro un iPhone 13 Pro Max, ambos nuevos y sin tarjetas SIM.

Relato de hechos

El atraco ocurrió alrededor de las 09:00 en el local comercial “Servicell”, ubicado sobre las calles Mariscal Estigarribia y General Caballero, en pleno microcentro de la capital guaireña.

De acuerdo con el informe policial, tres hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en el negocio y redujeron a empleados mediante amenazas con armas de fuego, entre ellas un arma larga.

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Los delincuentes violentaron posteriormente las vitrinas del comercio y se apoderaron de aproximadamente 20 aparatos celulares de alta gama antes de darse a la fuga.

Las víctimas relataron que los asaltantes actuaron con extrema rapidez y que incluso amenazaron de muerte a uno de los empleados cuando este inicialmente se negó a entregar las llaves de los exhibidores.

Tras consumar el robo, los autores escaparon a bordo de un automóvil Toyota Allion de color azul, vehículo que posteriormente se comprobó había sido denunciado como robado días atrás en Asunción.

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La Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda sobre varias rutas y caminos vecinales de la región. Horas más tarde, agentes localizaron el automóvil abandonado en la compañía Yhakamí, distrito de Borja.

Según los intervinientes, todo indica que los ocupantes abandonaron el rodado y se internaron en una zona boscosa para intentar escapar de los uniformados.

A partir de ese momento, más de 50 motocicletas policiales participaron de un operativo cerrojo y rastrillajes en sectores rurales entre Borja e Itapé.

El despliegue estuvo encabezado por jefes policiales de distintas dependencias y agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles Regional de Guairá.

Finalmente, en horas de la tarde, los uniformados lograron ubicar y aprehender a dos sospechosos en la compañía Loma Jhovy de Itapé.

La Policía informó además que durante el procedimiento se registró un enfrentamiento a tiros entre agentes policiales y los delincuentes que aún permanecían ocultos en la zona.

Hasta el momento continúan prófugos otros dos presuntos integrantes de la banda.

Los intervinientes sospechan que el grupo actuó de manera organizada y con logística previa para concretar el golpe en una de las zonas comerciales más transitadas de Villarrica.

El caso ya se encuentra a cargo de la fiscal Noelia Soto, quien dispuso la remisión de las evidencias al Ministerio Público y la continuidad de los procedimientos para localizar a los demás involucrados.