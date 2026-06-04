Alto Paraná registra récord de vacunación contra el sarampión, pero preocupa la influenza

La coordinadora técnica del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Vilma Teresa Pérez, explicó que el resultado es importante una de las regiones más complejas del país en materia de inmunización.

“En años anteriores alcanzábamos coberturas del 65 al 76%. Llegar al 83% es un logro importante, aunque todavía debemos seguir trabajando para cerrar las brechas existentes”, señaló.

La profesional aclaró que el cierre de la campaña no significa que los niños ya no puedan vacunarse. Recordó que aquellos que tengan esquemas incompletos deben acudir al servicio de salud más cercano para recibir las dosis pendientes.

Falta de tiempo y desconocimiento, principales obstáculos

Según Pérez, los motivos más frecuentes alegados por los padres para no vacunar a sus hijos son la falta de tiempo y el desconocimiento sobre los lugares habilitados para la inmunización.

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“En las encuestas realizadas no aparece el rechazo a las vacunas como principal motivo. Lo que encontramos es que muchos padres desconocen dónde están los vacunatorios o no disponen de tiempo para acudir a los servicios de salud”, explicó.

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La especialista indicó que, a diferencia de los años posteriores a la pandemia, actualmente el temor a las vacunas disminuyó considerablemente. También mencionó que persisten algunas falsas contraindicaciones, como creer que una gripe leve impide recibir la dosis.

Estrategias para llegar a más familias

Por su parte, el director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, explicó que la campaña incluyó vacunaciones en instituciones educativas, visitas casa por casa, llamadas telefónicas y envío de mensajes a los padres.

“Es la primera vez que alcanzamos una cobertura del 83% desde que existe la Décima Región Sanitaria. Es un resultado histórico y demuestra que las estrategias implementadas dieron resultados”, afirmó.

No obstante, reconoció que Alto Paraná y Central continúan siendo las regiones más difíciles del país para alcanzar altas coberturas debido a la densidad poblacional y la movilidad constante de sus habitantes.

Baja cobertura de inmunización

Pese a los resultados alcanzados en la campaña contra el sarampión, doctor Schrodel expresó su preocupación por la baja cobertura de vacunación contra la influenza en los grupos de mayor riesgo.

Según los registros de la Décima Región Sanitaria, apenas el 9% de los niños de entre 1 y 5 años recibió la vacuna antigripal este año. Entre las personas mayores de 55 años, la cobertura alcanza solo el 6%, pese a tratarse de grupos considerados de riesgo.

La preocupación aumenta debido al incremento de enfermedades respiratorias. El doctor Schrodel informó que el fin de semana pasado, el servicio de Pediatría estuvo colmado de pacientes con afecciones respiratorias.

“Muchas infecciones comienzan como cuadros virales y posteriormente presentan complicaciones bacterianas. Por eso insistimos en que los pacientes vulnerables acudan tempranamente a los servicios de salud cuando los síntomas persisten”, señaló.

Dosis disponibles en toda la región

Las autoridades recordaron que Alto Paraná cuenta actualmente con más de 100.000 dosis contra la influenza distribuidas en 112 servicios habilitados para la vacunación.

Las dosis están disponibles de lunes a lunes, de 07:00 a 17:00, en las Unidades de Salud Familiar, centros y puestos de salud, hospitales distritales, el Hospital Regional de Ciudad del Este y dispensarios municipales.