Salud lamenta desinformación tras rechazo de un padre a vacunar a sus hijos contra el sarampión

El caso se originó luego de que responsables de la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio San Miguel notificaran a la Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) sobre la negativa del hombre a vacunar a sus hijos de cuatro meses, 6 y 13 años. Posteriormente, el padre utilizó las redes sociales para manifestar su rechazo a las vacunas, afirmando que “primero muerto” antes que permitir la aplicación de “vacunas dudosas” a sus hijos.

Ante la situación, el director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, lamentó que persista el temor hacia las vacunas, principalmente la inmunización contra el sarampión, con más de 40 años en el mercado y que permitió a Paraguay ser declarado libre de dicha enfermedad desde 1998 hasta el año pasado, cuando se registró un brote en San Pedro, situación que atribuyó al descenso en los niveles de vacunación y a la influencia de movimientos antivacunas en la región.

Schrodel alertó además sobre el avance de casos de sarampión en países vecinos, mencionando la alerta epidemiológica vigente en Foz de Yguazú y reportes preocupantes en estados brasileños.

“Nos preocupa muchísimo el sarampión en los países vecinos. Es una enfermedad extremadamente contagiosa, incluso diez veces más que la varicela”, afirmó.

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Explicó que las complicaciones pueden ir desde neumonías graves hasta cuadros de ceguera, especialmente en niños pequeños.

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“Vacunarse es un derecho del niño”

El doctor Schrodel defendió la actuación de la USF y de la Codeni, señalando que las notificaciones forman parte de los protocolos habituales cuando existe una posible vulneración de derechos de menores.

“Estas notificaciones no solo se hacen por vacunación. También por maltrato, desnutrición o descuido del niño. Para los padres, vacunar es un deber; para el niño, es un derecho”, expresó.

En la misma línea, el titular del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Alto Paraná, Sergio Cetrini, aseguró que la negativa reiterada de los padres puede constituir una omisión del deber de cuidado.

Cetrini explicó que la campaña nacional de seguimiento contra el sarampión se inició el 9 de marzo y debía concluir el 9 de mayo, pero fue extendida hasta el 29 de mayo, en gran medida por la desinformación.

Explicó que los casos son derivados a otras instituciones recién después de agotar todas las instancias de diálogo y varias insistencias. Señaló además que actualmente el personal de salud, además de realizar visitas casa por casa, también realiza llamadas telefónicas a los responsables de niños que figuran en el sistema sin el esquema de vacunación al día.

Temor a medidas drásticas por brotes

Schrodel recordó además el impacto social y económico que tuvo el cierre del Puente de la Amistad durante la pandemia del Covid-19 y advirtió que un brote de sarampión podría volver a generar restricciones sanitarias.

“Nos tocó cerrar el Puente de la Amistad y vimos a miles de personas sin empleo. Hoy el comercio está resurgiendo nuevamente y no queremos que el sarampión se convierta otra vez en una amenaza para la economía y la salud pública”, sostuvo.

El médico mencionó además que el Alto Paraná no cuenta con suficiente infraestructura hospitalaria para enfrentar un brote masivo de sarampión.

“Hoy las salas de pediatría tienen apenas entre seis y siete camas. No tenemos capacidad para aislar a muchos niños si se da una propagación”, alertó.

Finalmente, tanto Schrodel como Cetrini insistieron en que buscan dialogar con los padres que rechazan la inmunización para brindarles información y garantías sobre la seguridad de las vacunas.

Lo que dijo la directora de la CODENI

La abogada Balbina Almada, de la Codeni, lamentó que el padre haya expuesto públicamente a sus hijos y adoptado una postura de víctima, incluso anunciando posibles denuncias, cuando —según señaló— es él quien estaría vulnerando los derechos de los menores al negarles el acceso a un derecho.

Aseguró que el hombre incluso podría ser procesado por presunta violación del deber de cuidado y advirtió que la situación podría derivar en figuras penales más graves si los niños llegan a contraer la enfermedad a causa de la falta de vacunación.