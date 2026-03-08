Se inicia campaña de vacunación para inmunizar a 500.000 niños contra el sarampión

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), pone en marcha este lunes 9 de marzo la “Campaña Nacional de Vacunación y Seguimiento contra el Sarampión”. La iniciativa busca blindar la salud infantil ante el riesgo de reintroducción del virus en el país.

La campaña tendrá una duración de ocho semanas y se desplegará en todo el territorio nacional, utilizando una estrategia combinada de puestos fijos en hospitales y brigadas móviles.

La meta es alcanzar a 496.293 niños y niñas de entre 1 y 5 años. La principal directriz de las autoridades sanitarias es que todos los menores en este rango etario deben recibir una dosis adicional de la vacuna triple viral (SPR), incluso si el niño ya tiene su esquema de vacunación completo o fue vacunado en años anteriores.

¿Por qué ahora?

Aunque Paraguay ha logrado mantener el estatus de país libre de sarampión, el aumento de brotes en la región ha encendido las alarmas. El sarampión no es una enfermedad leve; su alta tasa de contagio puede derivar en:

Neumonía severa.

Encefalitis (inflamación del cerebro).

Secuelas permanentes o fallecimiento.

Para facilitar el acceso a la vacuna, el Ministerio de Salud ha dispuesto que los equipos de inmunización no solo esperen en los centros asistenciales, sino que salgan al encuentro de la ciudadanía. Los puntos de vacunación incluirán escuelas, guarderías y visitas casa por casa.

Un llamado a la responsabilidad

Desde la cartera sanitaria enfatizan que la vacunación es un acto de responsabilidad familiar. Se insta a padres y cuidadores a acudir con los niños al servicio de salud más cercano.

Luis Cousirat, director del PAI recordó que las dosis son seguras, gratuitas y eficaces. Resaltó que con esta movilización nacional, Paraguay busca cerrar las brechas de inmunidad y asegurar que el virus no vuelva a circular en suelo nacional.