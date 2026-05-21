Video: así fue el asalto con toma de rehén en Itakyry

Las imágenes del circuito cerrado captaron el momento en que dos de los delincuentes encapuchados apunta de armas largas obligan a Marina Claudia de Lima Oliveira, hija del propietario del local comercial, y a un empleado a ingresar en la oficina administrativa.

“El primo de mi hermanito adoptivo, quien ya fue reducido por los maleantes, me habló; al abrir la puerta, ya me encontré con la escopeta en la cara. Ahí ya comenzaron a exigir dinero y armas que nosotros no tenemos. Luego me llevó a la oficina”, recordó la víctima.

Los delincuentes sustrajeron de la caja fuerte G. 45 millones, además de una pulsera de oro y G. 5 millones que encontraron en la caja registradora del supermercado.

No conformes con el dinero hallado, los asaltantes lograron desbloquear el celular de la víctima y la obligaron a realizar dos transferencias bancarias: una de G. 8 millones y otra de G. 6 millones.

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Posteriormente, los maleantes, que en todo momento hablaron en portugués, pero por el tono serían paraguayos, se llevaron el dispositivo de almacenamiento del circuito cerrado, aunque las copias quedaron en la nube, lo que permitió acceder al menos a las imágenes de la oficina.

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Adolescente fue liberado horas después

Antes de huir, los asaltantes se llevaron a un adolescente de 15 años, hijo adoptivo del propietario del comercio, y advirtieron a las víctimas que solo lo llevarían como “garantía” para que no alertaran a la Policía y que lo volverían a liberar.

Efectivamente, el menor de edad fue liberado aproximadamente a las 08:00 en una zona de plantaciones de soja en una localidad denominada Tacuara, a unos 15 kilómetros del lugar del asalto..

Tras pedir ayuda en una vivienda, los pobladores dieron aviso a la Policía Nacional, cuyos agentes se dirigieron al lugar para rescatarlo sano y salvo.