Ciudad del Este concentra la mayor cantidad de locales electorales para las internas en Alto Paraná

La capital de Alto Paraná, Ciudad del Este, será el epicentro de las votaciones internas con miras a las elecciones municipales de octubre próximo, considerando que cuenta con el mayor caudal de electores y, por ende, de locales de votación. En total serán 28 locales de votación para los cuatro grupos políticos.

En el décimo departamento, los colorados tienen 327.894 electores, que estarán distribuidos en 40 locales de votación. De esta cantidad, 124.223 corresponden a Ciudad del Este, donde se habilitarán 16 colegios electorales.

En tanto, los liberales en Ciudad del Este tienen un caudal electoral de más de 50.000 afiliados, para quienes dispondrán de 10 centros de sufragio, siendo el municipio con mayor cantidad de mesas habilitadas.

Las máquinas de votación y los maletines electorales serán distribuidos en todos los locales de votación y estarán disponibles para el testeo desde las 13:00 de mañana, sábado, en presencia de los apoderados electorales.

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Ciudad del Este tiene 11 precandidatos a intendente, de los cuales siete son de la ANR, mientras que el PLRA tiene dos candidatas. El Partido Yo Creo, al igual que el movimiento Mboriahu Memby, tiene candidatos únicos.