Consejo Hombre y Biosfera de la UNESCO reúne a representantes de 56 Estados en Itaipú

Con más de 250 participantes de alto nivel, entre representantes de 56 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismos del sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y expertos internacionales del área ambiental, quedó habilitada oficialmente desde este miércoles la sesión MAB-CIC.

Este encuentro internacional, impulsado por la UNESCO en alianza con el Gobierno local, se extenderá hasta el 6 de junio con el objetivo de evaluar la gestión de las Reservas de Biosfera a nivel mundial y fortalecer las estrategias vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Para Paraguay, ser anfitrión de este evento servirá para fortalecer la cooperación internacional, promover nuevas alianzas estratégicas y visibilizar las iniciativas impulsadas a nivel nacional en materia de sostenibilidad.

El evento, igualmente, contribuirá a consolidar la imagen del país como referente regional en la implementación de políticas ambientales integradas por parte de Itaipú y en la promoción de modelos de desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

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La Binacional integra la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO bajo la denominación Reserva de Biosfera Itaipú (RBI) desde el año 2017, consolidando un modelo de gestión que articula producción, conservación y desarrollo. En este contexto, la entidad impulsa el cuidado de ocho áreas protegidas (Margen Derecha), fundamentales para la preservación de ecosistemas estratégicos de la región.