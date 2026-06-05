“Era como un hijo para mí”: septuagenaria cuenta cómo un albañil le robó G. 120 millones

La víctima, Margarita González, relató entre lágrimas que el hombre ingresó a su vivienda para realizar trabajos de revoque y que rápidamente ganó su confianza.

“Yo lo trataba como a un hijo. Le di de comer ayer al mediodía y, al levantarse de la mesa, agarró el dinero que tenía en el salón y huyó. Este domingo voy a cumplir 73 años. Quería comer un asado y ya estaba planeando todo. Lo invité a que viniera a compartir con nosotros”, lamentó.

La septuagenaria explicó que el dinero es producto de la venta de su casa y que pensaba destinarlo a la compra de una prótesis ortopédica y gastos médicos.

“Ese dinero ya no era mío. Ya había pagado una parte de G. 10 millones por mi prótesis ortopédica y debía completar otro pago de G. 10 millones. Tuve que vender mi casa porque quería comprarme esa prótesis y costear otros tratamientos”, lamentó.

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Tras la denuncia, agentes policiales iniciaron la búsqueda de Pedro José Bernal Córdoba (52), quien además registra una orden de captura pendiente por un caso de abigeato ocurrido en el año 2023.

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Recuperaron una parte del dinero hurtado

El procedimiento culminó en una vivienda ubicada en el ex-Kilómetro 11 Acaray, donde el sospechoso fue aprehendido. En el lugar, los intervinientes encontraron G. 63.800.000 en efectivo.

Durante una entrevista con la prensa, el detenido negó haber cometido el hurto y aseguró que el dinero le entregó la empleada doméstica de la víctima.

“Yo tenía su dinero, pero no lo gasté. Su empleada hurtó y me dio una parte del dinero”, manifestó el detenido.