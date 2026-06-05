Fiscala aguarda pericias para definir alcance de cámaras instaladas en baño de colegio

La agente fiscal explicó que la causa fue iniciada de oficio luego de que la Fiscalía recibiera reportes de personas que manifestaron una preocupación tras la instalación de cámaras en el interior de los baños del establecimiento educativo.

“Recibimos el reporte de personas sumamente preocupadas por la situación. Ellos solicitaron la intervención de las autoridades competentes para verificar cómo se estaban administrando las imágenes obtenidas y si efectivamente esas cámaras podían captar imágenes que vulneraran los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló.

Ante la denuncia, la representante del Ministerio Público indicó que actuó de manera inmediata. Ese mismo día, una comitiva fiscal se constituyó en la institución educativa, acompañada por especialistas en ciberdelitos, con el objetivo de verificar la situación.

“Entendemos que la institución lo realizó con la intención de reforzar la seguridad de los alumnos. Desde el momento en que se inicia una investigación se debe respetar la presunción de inocencia y no asegurar la culpabilidad de ninguna persona sometida a una pesquisa penal”, expresó.

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No obstante, recordó que la Fiscalía tiene la obligación legal de investigar cualquier hecho que pudiera constituir una conducta penalmente relevante, especialmente cuando existen sospechas de vulneración de derechos de niños y adolescentes.

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Como parte de las diligencias, fueron incautados los dispositivos donde se almacenaban las grabaciones. Según explicó la fiscal, una de las principales preocupaciones radica en la eventual exposición de imágenes sensibles de menores de edad.

“Estas imágenes, al almacenarse en la nube, podrían quedar expuestas sin filtros ni mecanismos de protección. Si eventualmente se captaron imágenes que afectan la intimidad de niños y adolescentes, existe el riesgo de que terceros, incluidos hackers, puedan acceder a ellas y utilizarlas de manera indebida”, advirtió.

Consultada sobre si las cámaras llegaron a captar partes íntimas de estudiantes, Coronel respondió que esa cuestión solo podrá determinarse una vez concluida la extracción de datos y el análisis forense de los dispositivos incautados.

Asimismo, dijo que aguarda también un informe oficial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) respecto a la legalidad de la instalación de cámaras en sanitarios escolares. Sin embargo, dijo que preliminarmente los dispositivos de vigilancia pueden estar ubicados en el acceso de los sanitarios, controlar entradas y salidas, pero no dentro de los baños ni en posiciones que puedan comprometer la privacidad de los alumnos.