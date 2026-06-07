Cierran los portones de votación para Internas Municipales, con reporte de una baja participación

A las 16:00 de este domingo se procedió al cierre oficial de los portones en los locales de votación de todo el país, y marca la culminación de la jornada de elecciones internas partidarias 2026.

A partir de este momento, solo las personas que ya se encontraban dentro de las instituciones educativas tienen el derecho de sufragar, y se dará paso al inmediato inicio del escrutinio de los votos en las mesas fiscales.

Por otro lado, en algunas localidades como Quyquyhó, las elecciones se extienden hasta las 17:00.

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Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informaron de hay una baja participación de electores en las urnas.

En estos comicios, las agrupaciones políticas definen quiénes serán sus candidatos oficiales para intendentes y concejales de cara a las elecciones municipales generales de octubre de este año, además de renovar sus respectivas autoridades partidarias internas.

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Expectativa por los primeros resultados del TREP

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) está completamente operativo y diseñado para procesar los datos con alta velocidad. Se estima que a partir de las 16:30 se podrán ver los primeros resultados.