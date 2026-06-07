Magno Álvarez llama a la participación y a la unidad colorada en Ciudad del Este

Álvarez, respaldado por la familia ZI, emitió su voto a primeras horas de este domingo en la Escuela Graduada N° 1017 del barrio Fátima. Posteriormente anunció que se trasladaría al Centro Regional de Educación, principal colegio electoral de la capital departamental, para seguir de cerca el desarrollo de la jornada electoral.

El Partido Colorado presenta siete precandidatos a la intendencia de Ciudad del Este. Honor Colorado, apoyado por la familia ZI, postula a Magno Álvarez; mientras que otro sector de Honor Colorado, liderado por el gobernador César “Landy” Torres, impulsa la candidatura de Rigoberto Chamorro. Completan la nómina Richard Alfonso (Fuerza Republicana), Jorge Cabrera (Causa Republicana), Gustavo Ovelar (Colorado Añetete), Marcos Osorio (Redención Colorada) y Delio Fernández (Avanzar Colorado).

Álvarez dirigió un mensaje a los afiliados colorados, convocándolos a participar activamente de la jornada electoral.

“Quiero hacer una invitación más que especial a mis hermanas y hermanos republicanos de Ciudad del Este para acercarse masivamente a elegir en las 16 seccionales de la ciudad y vivir esta fiesta cívica en una fecha tan importante”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El precandidato se mostró optimista respecto a la participación ciudadana y afirmó que existe un fuerte interés de los afiliados en ejercer su derecho al voto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, insistió en la necesidad de recomponer la unidad partidaria una vez conocidos los resultados. “Tenemos que reencauzar rumbos para lograr todos unidos nuestros objetivos. Por eso llamo a la unidad de todos los colorados. El abrazo que siempre me ha caracterizado no es una casualidad; es el abrazo republicano que tendremos esta tarde, cuando conozcamos quién será el candidato de la Lista 1”, sostuvo.

Entre 25% y el 30% de participación

Por su parte, el jefe de campaña de Álvarez, Iván Sosa, señaló que la meta del equipo político es alcanzar una participación cercana al 50% del electorado colorado de Ciudad del Este. Sin embargo, recordó que las estadísticas de las últimas elecciones internas reflejan niveles de participación que oscilaron entre el 25% y el 30% del padrón.