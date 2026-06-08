Incautan camioneta cargada con 321 kilos de marihuana en Mbaracayú

El procedimiento se realizó anoche, a las 23:30, en la colonia Puerto Indio, a orillas del Lago Itaipú, al norte de Alto Paraná.

Según el informe oficial, los intervinientes actuaron tras recibir información confidencial sobre un vehículo que estaría siendo utilizado para trasladar sustancias estupefacientes hacia Santa Helena, Brasil. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un vehículo de la marca Toyota Fortuner con chapa AAGP 498 abandonada.

El subcomisario Luis Gamarra informó que, al percatarse de la presencia policial, entre cuatro y cinco personas abandonaron el rodado y huyeron del sitio. “Una vez que llegamos, varias personas abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga. Una buena parte de la carga ya habría sido trasladada en embarcaciones al Brasil”, explicó.

De acuerdo con los datos recabados, los sospechosos utilizaron lanchas para escapar a través del Lago Itaipú hacia el territorio brasileño.

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Según los primeros datos, la camioneta incautada habría sido robada en Brasil, ya que la chapa no correspondería a las características del vehículo.

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Tanto el vehículo como las evidencias incautadas fueron puestos a cargo del Ministerio Público.