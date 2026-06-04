Jueza ordena análisis y destrucción de marihuana premium transportada en narcojet

La jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía ordenó que este viernes 5 de junio, a las 8:00, en el juicio por narcotráfico a su cargo, se realice en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas el análisis definitivo a los 261,6 kilos de marihuana premium. La droga fue incautada el domingo último en Paraguay, fue transportada en el narcojet ejecutivo Bombardier Challenger 601-3A, con matrícula N116HL, proveniente de Estados Unidos.

La citada carga se encontraba distribuida en un total de 8 bolsones, en cuyo interior había entre 25 y 34 paquetes, y la jueza dispuso como puntos de la pericia: determinar qué tipo de sustancia es; determina si es o no una droga peligrosa a la luz de la Ley Nº 1.340/88; determinar el porcentaje de THC; y cualquier otro dato de interés acerca de las sustancias sometidas a pericia.

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Para la tarea, la magistrada designó como peritos químicos a las licenciadas químicas Laura Arévalos, Rossana Benítez y Ricardo Galeano, así como las doctoras Natalia Pedernera y Fanny Barboza y a los bioquímicos Richard Méndez, Lourdes Sánchez y Alejandra Maidana, todos dependientes de la División Técnico Forense de la Senad.

Esta diligencia tendrá lugar en el predio del Horno Incinerador Pirolítico, situado en Chaco’i, departamento de Presidente Hayes, hasta donde será trasladado el cargamento bajo segura custodia para su destrucción por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), de acuerdo con al Auto Interlocutorio (AI) N° 114 de la jueza Rosarito Montanía.

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Al momento de llevar a cabo esta labor, deberá también estar presente la agente fiscal Ingrid Cubilla, quien lleva adelante la investigación relacionada al narcojet, que permanece incautado en nuestro país tras su arribo cargado con una importante carga de marihuana premium.

Copiloto de narcojet declaró ante jueza

Por otra parte, también se llevó a cabo este jueves la declaración testimonial del norteamericano Jabari Stephan Brown, alias Treezy, quien inicialmente fuera detenido tras la incautación de los 261,6 kilos de marihuana premium en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque, pero que luego fue liberado por la fiscal del caso.

La audiencia de declaración testimonial de Jabarí Stephan Brown, inició poco después de las 9:30 y tuvo continuidad hasta horas de la tarde. La misma tuvo lugar ante la jueza Rosarito Montanía, en atención a que la misma realizó en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas.

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Para la diligencia se designó como intérprete a la traductora pública licenciada Silvia Torres; también se solicitó la presencia de un médico forense, un psiquiatra y un psicólogo forense de turno del Poder Judicial, para que estén presentes en la sala donde se llevó a cabo el acto jurisdiccional.

En su resolución, Montanía refirió que “considera imperiosa e indispensable dicha diligencia, teniendo en cuenta que esta medida no solo precautela el debido proceso, sino que dota de absoluta regularidad formal y eficacia jurídica a la producción del anticipo jurisdiccional de prueba”.

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Además, hay que tener en cuenta “el estado incipiente de la investigación, de la cual eventualmente podrían surgir nuevos implicados”.

Procesados por transporte de marihuana premium

Los detenidos y procesados en dicho caso fueron identificados como David Thomas Wise y Troy Anthony Vásquez, quienes por disposición de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía deberán cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú); y Marisol Rivas, quien deberá cumplir encierro Complejo Penitenciario Para Mujeres Privadas De Libertad (Comple).

Los mismos, todos de nacionalidad norteamericana, fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 21) y tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27). La agente del Ministerio Público solicitó medidas de carácter real para el avión que actualmente está resguardado en la base de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

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Inicialmente también fue detenido el norteamericano Jabari Stephen Brown, conocido como Captain Treezy en redes sociales y medios especializados de aviación. El mismo fue reconocido por los investigadores por ser el ganador de un jet ejecutivo en una competencia organizada por el creador de contenido MrBeast.

Sin embargo, se aclaró que el jet incautado no es el mismo que había obtenido como premio en la competencia en la que se enfrentó a otros 99 pilotos. El Ministerio Público ordenó posteriormente su libertad al no hallar elementos en su contra, dentro de esta causa iniciada.

Por otra parte, se identificó como supuesto piloto de la aeronave a Keith Siilats, un empresario de nacionalidad estonia. Del mismo se presume que tras aterrizar el avión, abandonó nuevamente el territorio paraguayo mediante un vuelo comercial, antes de la intervención.

Siilats difundió un video a través del cual dio su versión sobre el caso. En el material, manifestó que no tenía conocimiento de la existencia de una carga ilícita en el avión. Afirmó que recién supo de ella al llegar a Miami, pero se ofreció colaborar con la Justicia entregando mensajes, registros de llamadas y otros documentos.