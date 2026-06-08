“Van a tener un Landy mucho más decidido”, afirma gobernador tras duro golpe electoral al clan ZI

Los resultados de las elecciones internas reflejaron una amplia influencia del jefe departamental en 20 de los 22 distritos del décimo departamento, tanto en los acuerdos de consenso como en los distritos donde hubo competencia electoral.

Entre las candidaturas consensuadas impulsadas están las de Valcir Peliza en San Cristóbal, Teófilo “Cacho” Báez en Tavapy, Elvio Ramírez en Iruña, Héctor Quevedo en Domingo Martínez de Irala, Marcelo Piton en Naranjal y Pedro Ovelar en Juan León Mallorquín.

Los candidatos identificados con el gobernador también lograron importantes victorias. Entre ellos figuran Rafael Kawano en Yguazú, Arnold Ramírez en Presidente Franco, Edgar Torres en Santa Rita, Kelvin Peters en Santa Rosa del Monday, Miguel Soria en Itakyry y Osmar Álvarez en Raúl Peña.

Asimismo, en varias localidades donde Honor Colorado optó por abrir las listas para la competencia interna, los postulantes vinculados a Torres obtuvieron la mayoría de los triunfos. Fue el caso de Rigoberto Chamorro en Ciudad del Este, César Paredes en Minga Guazú, Ariel Ramírez en San Alberto, Everaldo Acosta en Juan Emiliano O’Leary, Nanci Algarín en Mbaracayú, Fátima Doermer en Santa Fe del Paraná, Dilma Chávez en Los Cedrales y Rafael Ramírez en Ñacunday.

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De los 22 distritos, solo perdió en Minga Porã, donde se impuso Richard Sosa, apadrinado por la familia Zacarías, y en Hernandarias, donde Honor Colorado también abrió la lista, pero el ganador fue Óscar González, del movimiento independiente.

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“Van a tener a un ‘Landy’ mucho más decidido”

Torres enfatizó que el respaldo obtenido le otorga mayor fuerza para gestionar inversiones y proyectos para Alto Paraná ante el Gobierno Nacional.

“Hoy amanecimos con mucho más respaldo ciudadano. A partir de ahora vamos a trabajar con más fuerza para gestionar inversiones en salud, infraestructura y educación para Alto Paraná”, expresó.

El gobernador dijo que una de sus principales prioridades será exigir definiciones sobre el proyecto del Gran Hospital del Este, una obra anunciada por el presidente Santiago Peña hace casi un año y que, hasta el momento, no registra avances concretos. Torres afirmó que buscará obtener respuestas claras .

“No quiero capitalizar este resultado de manera personal, sino para consolidar proyectos que puedan aterrizar en Alto Paraná con mucha más fuerza y que el ciudadano sea el principal beneficiado”, finalizó.