Clan ZI pierde la pulseada en CDE: Chamorro se impone por estrecho margen

Según los resultados, en las elecciones internas del Partido Colorado en Ciudad del Este, el cartista Rigoberto Chamorro obtuvo 14.018 votos, equivalentes al 37,86 %, mientras que el también cartista Magno Álvarez alcanzó 13.898 sufragios, el 37,54%, en una contienda extremadamente ajustada que se definió por apenas 120 votos de diferencia.

El triunfo fortalece al sector político alineado al gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, principal impulsor de la candidatura de Chamorro, en su disputa por el liderazgo regional con la familia Zacarías Irún, que respaldaba a Álvarez.

En tanto que Gustavo Ovelar, de la Lista 6 “Colorado Añetete”, obtuvo 3.532 votos (9,54 %), seguido por Richar Alfonso de la Lista 4 “Fuerza Republicana”, con 3.106 votos (8,39 %). Más atrás se ubicaron Jorge “Koki” Cabrera (1,18 %), Marcos Osorio (0,76 %) y Delio Sinecio Fernández Silva (0,75 %), completando la nómina de postulantes.

Durante la campaña electoral, se filtraron millonarias adjudicaciones por servicios externos en Itaipú, cuyo director es Justo Zacarías Irún, a operadores políticos vinculados al sector que apoyaba a Álvarez. Asimismo, se difundió un audio en el que el hermano de Justo Zacarías, el senador Javier Zacarías prometía cargos.

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¿Quién es Rigoberto “Rigo” Chamorro?

En las elecciones pasadas, Rigoberto Chamorro fue electo concejal suplente por el movimiento Yo Creo, pero el miércoles pasado se vio obligado a renunciar cuando se le convocó para jurar como concejal, tras la elección del concejal Pedro Acuña como intendente interino de la capital esteña. Explicó que su salida de ese sector se debió a una desilusión con la gestión y el rumbo de esa nucleación.

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Asimismo, es conocido empresario fundador de la primera fábrica de pastas en Alto Paraná y dueño de una playa de vehículos vía Chile. Hasta el año pasado, fue presidente de la Cámara de Empresarios del Ciudad del Este y Alto Paraná.

Ahora, intentará recuperar la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este, que el Partido Colorado perdió en el 2019, tras la destitución de Sandra McLeod de Zacarías, esposa de Javier Zacarías Irún y cuñada de Justo Zacarías, todos parte del cuestionado clan Zacarías.