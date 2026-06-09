Hartazgo por priorizar intereses familiares pasó factura al clan Portillo, afirma dirigente

Julio Landaida afirmó que el resultado electoral refleja el hartazgo de los afiliados ante un liderazgo que, a su criterio, priorizó intereses familiares por encima de los partidarios.

La precandidata a la Intendencia Laura Folle (Lista 9) derrotó el domingo en las internas a la actual concejala y exintendenta interina María Portillo (Lista 3), hermana del exdiputado Carlos Portillo.

Folle obtuvo 3.868 votos, equivalentes al 53,09 %, mientras que Portillo alcanzó 3.184 votos, correspondientes al 43,70 %.

Landaida dijo que el movimiento que respaldó a Folle logró imponerse en nueve de los diez comités liberales de Ciudad del Este, incluyendo el Comité N° 1, considerado durante años feudo de la familia Portillo.

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Allana el camino para la alianza con Yo Creo

El dirigente liberal recordó que la mayoría de los presidentes de comité habían respaldado la posibilidad de avanzar hacia una concertación con el partido Yo Creo, liderado por el intendente Miguel Prieto, pero aseguró que el clan Portillo se opuso a esa estrategia e impuso una concertación con Cruzada Nacional.

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“Se demostró ahora que el camino correcto era la alianza con Yo Creo. Nosotros respetamos la voluntad de los presidentes de comité y de los afiliados”, expresó.

En ese contexto, aseguró que la victoria de Folle fortalece la posibilidad de concretar una concertación electoral para las municipales de 2026.

“Vamos con la alianza PLRA–Yo Creo fuertemente, y más todavía con el respaldo de nueve presidentes de comité de un total de diez”, afirmó.

Un desconocido superó a Carlos Portillo

Cristian Galeano alcanzó cerca de 2.000 votos y superó a Carlos Portillo, que obtuvo 1.647 sufragios. Con este resultado, Portillo queda en la segunda ubicación de la lista del PLRA y evidencia un desgaste político que incluso podría poner en riesgo su elección como concejal el próximo 4 de octubre, cuando se realicen las elecciones municipales.

Para el dirigente liberal, los números confirman una pérdida de liderazgo político del sector que durante años lideró el liberalismo en la capital esteña.

“Se demuestra que están perdiendo liderazgo y apoyo. Deben reflexionar y analizar las posturas que llevaron adelante”, finalizó.