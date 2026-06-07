Duro revés para el Clan Portillo: Laura Folle gana la interna liberal en Ciudad del Este

Laura Folle se impuso con 3.868 votos, equivalentes al 53,09 %, frente a la Lista 3 “Nuevo Liberalismo Unidad para la Victoria”, encabezada por la concejal María Portillo, quien obtuvo 3.184 votos, alcanzando el 43,70 %.

La exintendenta interina de Ciudad del Este y hermana del exdiputado Carlos Portillo mantenía un acuerdo político con el Partido Cruzada Nacional y otras agrupaciones.

Por su parte, Laura Folle apoya un posible proceso de concertación con el partido Yo Creo, y durante la campaña se mostró constantemente con referentes de ese sector político, incluyendo al líder del partido, Miguel Prieto. Asimismo, su candidatura contó con el respaldo de 18 comités del PLRA en la capital del Alto Paraná.

Con una trayectoria de aproximadamente 30 años dentro del liberalismo, Folle inició su militancia en el movimiento Sombrero Piri y se postuló por el movimiento “Cambio Radical” (Lista 9). En 2015 fue candidata al Directorio del PLRA.

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Durante su campaña, la ahora candidata del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) había adelantado que, en caso de resultar ganadora, consultaría a las bases partidarias para una concertación.