Portillo negocia con Zacarías en CDE para perjudicar a la oposición, afirma Miguel Prieto

Entrevistado en el programa “La primera Mañana” de ABC Cardinal, Miguel Prieto dijo que es “complicado” hablar con el exdiputado Carlos Portillo para buscar la unidad opositora en Ciudad del Este ya que el liberal tiene “otros intereses en juego”.

Reveló que Portillo habría mantenido “reuniones secretas” con el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) y autoridades de la Itaipú Binacional y que ambos habrían firmado el típico “pacto azulgrana” con el cartismo para perjudicar y dividir a la oposición.

Institucionalmente el PLRA tiene por candidata a la concejala María Portillo quien selló una alianza con Cruzada Nacional y el sector que responde al condenado Rafael Esquivel alias “Mbururu”.

<b>Afiliados con pedido de expulsión</b><br/> A pedido de un grupo liderado por Carlos Portillo Fuente: Documentos filrmado por Carlos Portillo y otros

En cambio “Yo Creo” junto a otras fuerzas opositoras y un sector disidente del PLRA respaldan la reelección de Daniel Mujica (Yo Creo).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: CDE: dirigentes liberales que apoyan a Yo Creo serían expulsados del partido

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si la información de Prieto es correcta, el pacto azulgrana buscaría allanar el camino a los precandidatos de Honor Colorado (HC) Rigoberto Chamorro, apoyado por el gobernador de Alto Paraná César “Landy” Torres y de Magno Álvarez, quien tiene con el respaldo del clan Zacarías.

Prieto también cuestionó duramente la intención del grupo liderado por Carlos Portillo de impulsar dentro del PLRA sanciones y expulsiones contra 25 presidentes de comité, dirigentes de base y afiliados que acompañan a Mujica (Ver el cuadro).

Nefasta la intención de expulsar a liberales que apoyan a Yo Creo

“Para mí es un precedente nefasto dentro del Partido Liberal o dentro de cualquier otro partido político. En caso de que esto ocurra, dejaría un malísimo precedente y no coincide con el nombre ni con la historia del Partido Liberal”, expresó en ABC Cardinal.

Explicó que la mayoría de los presidentes de comités del PLRA decidieron respaldar el proyecto político de Yo Creo en Ciudad del Este. “De veintitrés, veinte presidentes de comité dicen: ‘No, nosotros nos quedamos en Yo Creo’”, sostuvo.

Sin embargo el Directorio del PLRA, presidido por Hugo Fleitas, resolvió por 21 votos a favor; 19 en contra y tres abstenciones, apoyar a María Portillo y romper con “Yo Creo” en CDE.

Lea más: Senador niega persecución a funcionarios liberales en CDE y descarta ruptura entre PLRA y Yo Creo

No obstante, Prieto recordó que fuera de la capital del Alto Paraná, el PLRA y Yo Creo tienen alianzas en 180 municipios, apoyando a candidatos a intendentes del Partido Liberal donde tenemos presencia”, aseguró.

En ese sentido, subrayó la importancia estratégica del liberalismo dentro del escenario político nacional. “El Partido Liberal es un partido gigante. No podemos darnos el lujo de prescindir del apoyo del Partido Liberal”, afirmó el dirigente esteño.