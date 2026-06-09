Nueva modalidad narco: usan camiones de despacho menor para traficar marihuana al Brasil

El procedimiento fue realizado esta mañana por agentes del Departamento de Mapeo Criminal, quienes manejaban información sobre el traslado de una importante carga de droga con destino al Brasil.

El vehículo interceptado, un camión Kia K3600 de color blanco, era conducido por Clever Daniel Morel (24), domiciliado en el barrio Santa Inés de Presidente Franco. Según su versión, desconocía que transportaba marihuana.

El joven explicó a los intervinientes que le entregaron el rodado en la zona del kilómetro 4 de esta capital departamental y que su “trabajo” consistía en trasladar el rodado hasta territorio brasileño. Sin embargo, al ser consultado sobre cuánto dinero recibiría o la persona quien le entregó el camión, respondió que no podía brindar esa información.

El comisario principal Rubén Ramírez, jefe del Departamento de Mapeo Criminal, informó que luego de la información recibida, procedieron a la vigilancia en las inmediaciones del Puente de la Amistad hasta que procedieron a interceptar el camión.

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Durante la inspección descubrieron un compartimiento oculto acondicionado en la carrocería para el transporte de droga. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la Dirección de Policía, donde en presencia fiscal se realizó la apertura del doble fondo.

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El pesaje arrojó como resultado 301,5 kilogramos de marihuana distribuidos en 21 paquetes.

La utilización de estos vehículos, similares a los rodados utilizados para la importación de materiales de construcción, gana cada vez más terreno como método empleado por organizaciones criminales para traficar drogas desde Paraguay hacia Brasil.

Narcotraficantes “se hacen de astutos”

El presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga de Ciudad del Este, Ever Rodríguez, aclaró que el vehículo incautado no pertenece a la flota de los asociados del gremio.

Sin embargo, reconoció que en los últimos tiempos los narcotraficantes comenzaron a adquirir camiones similares a los vehículos utilizados con la modalidad de despacho menor para mimetizarse entre los trabajadores del sector y evitar levantar sospechas en los controles fronterizos.

En ese sentido, señaló que había entregado a la Receita Federal la nómina completa de los vehículos habilitados para operar bajo la modalidad de despacho menor y aseguró que ninguno de los camiones incautados hasta la fecha forma parte del gremio.

Otros casos similares

El pasado 14 de abril, agentes de la misma dependencia policial, interceptaron otro camión de mediano porte y se incautaron de 350 kilogramos de marihuana.

Más recientemente, el 3 de junio, otro camión cargado con panes de marihuana envueltos en papel de regalo fue abandonado por sus ocupantes en el microcentro de Ciudad del Este tras protagonizar un accidente de tránsito.

En Foz de Yguazú, la Receita Federal también interceptó varios camiones similares a los que operan bajo la modalidad del despacho menor, pero que transportaban drogas en el doble fondo.