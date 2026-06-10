Bloquearán parcialmente el Puente de la Amistad: sepa cuándo y en qué horario

Según el cronograma divulgado, las tareas se realizarán entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes, en el horario comprendido entre las 20:00 y las 05:00. Durante ese periodo, uno de los carriles permanecerá bloqueado y la circulación vehicular será regulada mediante el sistema de “pare y siga”, alternando el paso de los vehículos.
La empresa informó que los trabajos se desarrollarán en horario nocturno para reducir el impacto sobre el intenso flujo vehicular y comercial que diariamente se registra entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú.
Asimismo, señalaron que los bloqueos se realizarán únicamente en el sector donde estén operando las cuadrillas. En cuanto al tránsito peatonal, las pasarelas también estarán sujetas a cierres temporales, aunque los peatones podrán utilizar el lado opuesto de la estructura para cruzar en ambos sentidos.
“Las intervenciones forman parte del cronograma permanente de mantenimiento de la estructura y tienen como objetivo preservar las condiciones de seguridad del puente y mejorar la iluminación”, indicó la concesionaria.
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Para garantizar la seguridad durante las obras, se prevé una señalización reforzada y la presencia de agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) en el lado brasileño, con apoyo del personal del Área Naval del Este en territorio paraguayo.
Las autoridades recomiendan a los conductores prever posibles demoras, circular con precaución y respetar las indicaciones de los agentes encargados de regular el tránsito en la zona intervenida.
En caso de continuar las condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados para una nueva fecha.