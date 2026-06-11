¿Sabotaje?: ANDE denuncia presunta manipulación del sistema eléctrico en Ciudad del Este

La denuncia fue presentada por el ingeniero Denis Rafael Fernández Espínola, quien informó que el hecho ocurrió el martes pasado, aproximadamente a las 19:00, en la intersección de la avenida Luis María Argaña y Monseñor Rodríguez.

Según el relato, personas desconocidas que se desplazaban a bordo de un camión de mediano porte, de color blanco y con el logotipo “RMS” habrían manipulado el puesto de distribución del alimentador NSE04, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico y afectó a varios comercios de la zona céntrica.

El comisario Jorge Villalba, subjefe de la Comisaría 1ª, manifestó que el hecho fue denunciado teniendo en cuenta que todas las conexiones son subterráneas y que solo la ANDE está autorizada para realizar ese tipo de trabajos.

Dijo que, preliminarmente, se maneja que RMS es una empresa legalmente constituida, por lo que “no habría mala intención”. Sin embargo, al intentar realizar una conexión sin autorización, dañaron el equipo del puesto de distribución, indicó.

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Las autoridades señalaron que la denuncia será remitida al Ministerio Público para su investigación y el esclarecimiento del hecho.

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Caso similar

Una situación similar ya había sido denunciada en febrero de 2024 por el jefe regional de la ANDE, Juan Manuel Rozzano, en una línea subterránea de 23.000 voltios en el mismo puesto de distribución, lo que ocasionó un prolongado corte del servicio eléctrico.

En aquel entonces, la ANDE reportó que el daño habría sido provocado intencionalmente mediante una manipulación que generó un cortocircuito en la red, lo que afectó el suministro durante varias horas.