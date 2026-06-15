Niños enternecen las redes con emotivo mensaje de apoyo a la Albirroja

En la grabación, uno de los protagonistas, Willian el Emprendedor, se muestra decepcionado por el resultado de la selección ante Estados Unidos y dijo que tiraría la bandera (camiseta).

Sin embargo, inmediatamente intervino “La Patronita”, una niña de siete años, quien le recuerda las gestas deportivas e históricas del país y le insiste en que no debe tirar los colores patrios por una derrota.

Finalmente, tras reflexionar sobre la historia y la identidad nacional, todos los participantes terminan entonando el Himno Nacional.

Manuel Cano y Saúl Cardozo explicaron que la iniciativa nació al ver en las redes sociales la ola de críticas y comentarios negativos que surgieron tras la caída de la Albirroja.

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“Vimos que mucha gente estaba tirando mala onda contra los jugadores y el cuerpo técnico. Nosotros quisimos llevar el mensaje a otro nivel y demostrar que siempre es mejor apoyar y transmitir positivismo”, dijo Cano.

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Según explicó, el grupo trabaja habitualmente en la creación de contenidos educativos y motivacionales protagonizados por niños y adolescentes. Entre los personajes más conocidos se encuentra “La Patronita”, quien se caracteriza por comunicarse en guaraní y promover la cultura paraguaya.

Los protagonistas del video que se grabó en el muelle de Presidente Franco, tienen entre 7 y 16 años, familiares y algunos vecinos.

Los protagonistas del video, que se grabó en el muelle de Presidente Franco, tienen entre 7 y 16 años, familiares y algunos vecinos.

Cano adelantó que preparan otro material que será difundido antes del próximo compromiso de Paraguay, que será el sábado. El objetivo, según indicó, es expresar un mensaje de aliento a los jugadores.