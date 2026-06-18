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18 de junio de 2026 a la - 08:37

Motín en la cárcel de Minga Guazú dejó cuatro reos heridos

Imágenes de la requisa llevada a cabo entre la noche del 17 de marzo y la madrugada del 18, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú.
Agentes penitenciarios controlaron el incidente registrado en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.Gentileza, Ministerio de Justicia

Un amotinamiento registrado ayer en el módulo 3 del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú obligó a la intervención de agentes penitenciarios, quienes utilizaron municiones de goma y gases lacrimógenos para restablecer el orden. El incidente dejó personas privadas de libertad con lesiones leves.

Por ABC Color

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Justicia, el origen de la protesta fue luego que una persona privada de libertad fuera aislada por presuntamente promover actos de violencia dentro del establecimiento. Posteriormente, aproximadamente 20 reos se amotinaron en los sectores de planta alta y planta baja del módulo 3.

Ante la situación, agentes penitenciarios intervinieron para recuperar el control dentro del establecimiento penitenciario. Tuvieron que realizar disparos con munición de goma y utilizar gases lacrimógenos.

El Ministerio de Justicia informó que cuatro internos sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia médica dentro del penal.

El comisario Elvio Almada explicó que la Policía Nacional tomó conocimiento del hecho una vez que el incidente ya había sido totalmente controlado.

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Por su parte, la Policía Nacional mantiene el refuerzo de seguridad en el perímetro del centro penitenciario las 24 horas, según confirmó el comisario Almada.