Motín en la cárcel de Minga Guazú dejó cuatro reos heridos

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Justicia, el origen de la protesta fue luego que una persona privada de libertad fuera aislada por presuntamente promover actos de violencia dentro del establecimiento. Posteriormente, aproximadamente 20 reos se amotinaron en los sectores de planta alta y planta baja del módulo 3.

Ante la situación, agentes penitenciarios intervinieron para recuperar el control dentro del establecimiento penitenciario. Tuvieron que realizar disparos con munición de goma y utilizar gases lacrimógenos.

El Ministerio de Justicia informó que cuatro internos sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia médica dentro del penal.

El comisario Elvio Almada explicó que la Policía Nacional tomó conocimiento del hecho una vez que el incidente ya había sido totalmente controlado.

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Por su parte, la Policía Nacional mantiene el refuerzo de seguridad en el perímetro del centro penitenciario las 24 horas, según confirmó el comisario Almada.