Tras persecución, recuperan camioneta robada en Brasil

Según datos, agentes de la Comisaría 5ª realizaban un patrullaje preventivo en el asentamiento 13 de Junio, cuando intentaron verificar una camioneta Toyota Hilux sin chapa, pero el conductor aceleró la marcha.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución que se prolongó aproximadamente 10 kilómetros hasta la colonia Orlando Cué. En ese lugar, los ocupantes abandonaron el vehículo y se internaron en una zona boscosa.

Los intervinientes aseguran que serían dos personas, ya que ambas puertas delanteras del rodado fueron encontradas abiertas.

Posteriormente, agentes del Departamento de Comando Tripartito intervinieron en el caso y solicitaron informe a la Policía Federal brasileña, que confirmó que la camioneta había sido robada ayer en Foz de Yguazú.

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El vehículo fue trasladado a la Comisaría 5ª, donde quedó a disposición de la agente fiscal de turno, Natalia Montanía, para las diligencias correspondientes.

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En este municipio fueron hallados ayer dos vehículos completamente incinerados y que habrían sido utilizados en el megagolpe a entidades financieras de Santa Rita. Sin embargo, en este caso se descarta que la camioneta recuperada tenga relación con dicho hecho, ya que el rodado fue sustraído recién ayer.