ABC en el Este
17 de junio de 2026 a la - 13:31

Hallan incinerados dos autos que habrían sido usados en el megaasalto en Santa Rita

Dos vehículos fueron encontrados este miércoles a orillas del Lago Itaipú. Habrían sido utilizados por los delincuentes que atracaron sedes bancarias ayer en Santa Rita.
Dos vehículos fueron encontrados este miércoles a orillas del Lago Itaipú. Habrían sido utilizados por los delincuentes que atracaron sedes bancarias ayer en Santa Rita.Gentileza, Policía

Equipos de Investigaciones de la Policía Nacional analizan los restos de dos vehículos que fueron encontrados completamente incinerados en Hernandarias, Alto Paraná. Se presume que habrían sido utilizados ayer para el megaasalto a tres bancos y una casa de cambios en Santa Rita.

Por ABC Color

Los vehículos quemados fueron hallados en la Colonia Tacurú Pucú, a aproximadamente 31 kilómetros de Ciudad del Este y 10 kilómetros de la ruta PY07. Según los datos indicados por la Policía, ambos habrían sido utilizados por los más de 20 delincuentes que perpetraron el atraco simultáneo en la madrugada de ayer.

Hasta el momento, la Policía solamente detuvo a dos personas presuntamente vinculadas a la venta de los explosivos que fueron utilizados para detonar las sucursales bancarias atacadas. Ambos negaron tener conocimiento alguno sobre los hechos.

Según datos preliminares, un policía que recientemente fue identificado en un asalto en Paso Yobái fue reconocido también como cabecilla del megaataque contra tres bancos y una casa de cambios. Se trata de Néstor Yván Ramírez Marín (29), quien sería el que disparó con un fusil contra la casa de cambios.

Otro identificado en este hecho sería el supuesto secuestrador Osmar Javier Lezcano Sanabria (27), quien sería el que colocó una bomba en esta entidad, que al final no pudieron detonar, según las imágenes de circuito cerrado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

NOTA EN DESARROLLO

Artículos relacionados

Seis policías en camino de tierra, uno hablando con otro cerca de un vehículo de la policía, excavadora trabajando al fondo.
Policiales
Esto encontraron en la cantera de donde salieron los explosivos del megaasalto en Santa Rita
Ver más