Hallan incinerados dos autos que habrían sido usados en el megaasalto en Santa Rita

Los vehículos quemados fueron hallados en la Colonia Tacurú Pucú, a aproximadamente 31 kilómetros de Ciudad del Este y 10 kilómetros de la ruta PY07. Según los datos indicados por la Policía, ambos habrían sido utilizados por los más de 20 delincuentes que perpetraron el atraco simultáneo en la madrugada de ayer.

Hasta el momento, la Policía solamente detuvo a dos personas presuntamente vinculadas a la venta de los explosivos que fueron utilizados para detonar las sucursales bancarias atacadas. Ambos negaron tener conocimiento alguno sobre los hechos.

Según datos preliminares, un policía que recientemente fue identificado en un asalto en Paso Yobái fue reconocido también como cabecilla del megaataque contra tres bancos y una casa de cambios. Se trata de Néstor Yván Ramírez Marín (29), quien sería el que disparó con un fusil contra la casa de cambios.

Otro identificado en este hecho sería el supuesto secuestrador Osmar Javier Lezcano Sanabria (27), quien sería el que colocó una bomba en esta entidad, que al final no pudieron detonar, según las imágenes de circuito cerrado.

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