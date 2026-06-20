Día del Padre y la selección nacional generan gran movimiento comercial en Ciudad del Este

Este sábado, cientos de personas, entre paraguayos y extranjeros, colmaron las calles de la zona comercial en busca de atuendos deportivos, remeras y abrigos con los colores distintivos de la selección nacional. Tras el triunfo de la Albirroja, el entusiasmo de los aficionados se hizo sentir y, según los vendedores, las ventas de indumentaria deportiva comenzaron a repuntar.

Además del resultado favorable de la selección paraguaya, el Día del Padre, que se celebra mañana, también motivó a los compradores a buscar obsequios como prendas de vestir, calzados, perfumes y otros artículos para regalar en esta fecha especial.

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Los comerciantes reportan hasta el momento un buen nivel de ventas, teniendo en cuenta que se abastecieron con una gran cantidad de productos para estas ocasiones. Asimismo, la baja cotización del dólar también influye positivamente en el movimiento comercial, ya que permite a los compradores adquirir una mayor cantidad de productos gracias a una relación cambiaria más favorable entre el dólar y el guaraní.

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Los comerciantes esperan que el flujo de compradores se mantenga hasta las últimas horas del día y que las ventas sigan aumentando con la llegada de clientes que buscan realizar sus compras de último momento por el Día del Padre.