Pionero de Mbaracayú muere en violento accidente provocado por adolescente al volante

El percance ocurrió en la tarde de este martes, a las 15:50 aproximadamente, sobre la ruta que une este distrito con Santa Fe del Paraná, a pocos metros del casco urbano.

La víctima fatal fue identificada como Roque Antonio Schuster (79), domiciliado en Gleba 4 de Mbaracayú, quien se encontraba al mando de un automóvil Toyota Runx, color rojo, con matrícula CCS 663.

El otro vehículo involucrado es una camioneta Toyota Hilux, color plata, chapa CEF 583, conducida por un adolescente de 17 años.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los intervinientes, el menor se desplazaba presuntamente a una velocidad imprudente cuando terminó chocando violentamente contra la parte posterior del automóvil guiado por Schuster. A raíz del fuerte choque, el vehículo fue lanzado varios metros y terminó al costado de la ruta.

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Agentes de la Comisaría 14ª acudieron al lugar del accidente y encontraron la camioneta al costado de la ruta y el automóvil a unos 30 metros de distancia debido a la violencia del impacto.

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El conductor del automóvil Runx quedó atrapado en el habitáculo, por lo que se solicitó la intervención de bomberos. Sin embargo, al llegar al sitio, los voluntarios constataron que el septuagenario ya se encontraba sin signos de vida.

Schuster era muy conocido por ser uno de los pioneros de Mbaracayú, por lo que generó consternación en la comunidad.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno de Minga Porã, Fidel Godoy, para el procedimiento de rigor.