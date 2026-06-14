Cuatro vecinos de Buena Vista mueren en un brutal choque

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la noche del sábado sobre la Ruta PY18 dejó cuatro personas fallecidas y un herido de gravedad. Las víctimas, todas oriundas de la compañía Torres Cue, distrito de Buena Vista, viajaban en un automóvil que impactó frontalmente contra una camioneta. La Fiscalía ya inició la investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El siniestro se registró alrededor de las 21:50 sobre la Ruta PY18, a la altura de la compañía Potrerito San Pedro, distrito de San Juan Nepomuceno.

De acuerdo con los primeros reportes, dos vehículos protagonizaron un violento choque frontal que movilizó a efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de emergencia.

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Al llegar al lugar, los intervinientes constataron que un automóvil Toyota Tercel de color verde quedó prácticamente destruido por la fuerza del impacto, mientras que una camioneta Toyota Hilux con matrícula argentina también presentaba importantes daños materiales.

En el interior del automóvil fueron hallados sin vida Elizardo Duarte, de 47 años, quien se encontraba al mando del rodado, y Domiciano Duarte, de 60 años. Ambos fallecieron de manera instantánea a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

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Los demás ocupantes del vehículo fueron auxiliados y trasladados de urgencia hasta el Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno, donde el personal médico intentó estabilizarlos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó posteriormente el fallecimiento de Valentín Acuña Benítez y Alfredo Cuevas Alcaraz, elevando a cuatro la cifra de víctimas fatales de la tragedia.

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El único sobreviviente del automóvil fue Nery Alonzo Duarte, de 43 años, quien sufrió lesiones de consideración y permanece en estado delicado. Las cinco personas viajaban desde la compañía Torres Cue, del distrito de Buena Vista.

El otro conductor involucrado

Por su parte, el conductor de la camioneta involucrada, identificado como Aurelio Duarte Fernández, de 59 años, resultó con lesiones leves. Según los datos recabados por los investigadores, se dirigía hacia la ciudad de San Juan Nepomuceno al momento del percance.

Por disposición del Ministerio Público, el hombre fue aprehendido y trasladado hasta una dependencia policial para la realización del alcotest y otros procedimientos de rigor dentro de la investigación.