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23 de junio de 2026 a la - 18:05

Neumólogo insta a bañarse: “El frío no significa que tengamos que ser puercos”

Un estudio de la Universidad de Harvard estableció la frecuencia óptima de las duchas.
Imagen ilustrativa: una persona duchándose. Shutterstock

El neumólogo Carlos Morínigo recordó que las bajas temperaturas no son una excusa para dejar de ducharse. Al respecto, el doctor instó a “bañarse bien” y también “secarse bien”.

Por ABC Color

“El frío no significa que tengamos que ser puercos; quieren culpar al frío para no bañarse y eso está mal”, apuntó el doctor Carlos Morínigo, neumólogo y exministro de Salud.

Asimismo, el médico recordó que ducharse es “parte de la limpieza” de cada persona, por lo que esto debe hacerse “bien” al igual que “secarse bien antes de salir”.

“No vas a salir con el pelo mojado. Las chicas, mujeres, con la creencia de que no me tengo que lavar en tal época, eso no es así. Hay que lavarse, usar gorritos y otros recaudos”, precisó Morínigo.

Muchos optan por no ducharse en los días de mucho frío para evitar el resfriado.
Muchos optan por no ducharse en los días de mucho frío para evitar el resfriado.

También apuntó que hay varios virus respiratorios circulando entre los que se encuentran COVID, influenza, sincitial respiratorio y otros que principalmente afectan con mayor gravedad a los niños pequeños y adultos mayores.

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Uso de vapeadores y bronquitis

Por otra parte, el neumólogo también expresó su preocupación por el uso de los vapeadores o pods -cigarrillos electrónicos- entre los jóvenes, porque se observan casos de bronquitis en ellos.

Vapeador descartable.
Vapeador descartable.

“Estos jóvenes que vapean están toditos con bronquitis; los padres me vienen con chicos que no pasa su tos y descubrimos que están vapeando”, declaró a la 800 AM.

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