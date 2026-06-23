Neumólogo insta a bañarse: “El frío no significa que tengamos que ser puercos”

“El frío no significa que tengamos que ser puercos; quieren culpar al frío para no bañarse y eso está mal”, apuntó el doctor Carlos Morínigo, neumólogo y exministro de Salud.

Asimismo, el médico recordó que ducharse es “parte de la limpieza” de cada persona, por lo que esto debe hacerse “bien” al igual que “secarse bien antes de salir”.

“No vas a salir con el pelo mojado. Las chicas, mujeres, con la creencia de que no me tengo que lavar en tal época, eso no es así. Hay que lavarse, usar gorritos y otros recaudos”, precisó Morínigo.

También apuntó que hay varios virus respiratorios circulando entre los que se encuentran COVID, influenza, sincitial respiratorio y otros que principalmente afectan con mayor gravedad a los niños pequeños y adultos mayores.

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Uso de vapeadores y bronquitis

Por otra parte, el neumólogo también expresó su preocupación por el uso de los vapeadores o pods -cigarrillos electrónicos- entre los jóvenes, porque se observan casos de bronquitis en ellos.

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“Estos jóvenes que vapean están toditos con bronquitis; los padres me vienen con chicos que no pasa su tos y descubrimos que están vapeando”, declaró a la 800 AM.

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