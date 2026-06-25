En pleno microcentro de Ciudad del Este, desarman a guardia y le roban mercaderías

El atraco ocurrió sobre la avenida Adrián Jara y la calle Rubio Ñu, en una de las zonas más transitadas de la capital departamental.

El comisario principal Francisco Rolón, manifestó que la denuncia fue realizada a las 8:30 aproximadamente, aunque el asalto habría ocurrido cerca de las 5:10, momento en que el guardia identificado como Víctor Rojas Coronel, de 47 años, se encontraba cumpliendo su servicio.

Según relató la víctima, en el horario mencionado se disponía a entregar dos cajas de cartón -cuyo contenido no pudo precisar- a un motociclista brasileño. En ese momento, un automóvil Toyota Premio, color blanco, llegó al sitio y de su interior descendieron delincuentes.

Acto seguido, a punta de armas, le despojaron de un revólver marca Taurus calibre 38, propiedad de la empresa de seguridad Protec Max S.A., además de las dos cajas que debía entregar.

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A los intervinientes les resulta llamativo que la denuncia del asalto se haya realizado tres horas después y que no haya ningún testigo, pese a tratarse de una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

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Agentes de la Comisaría 1ª del barrio San Agustín acudieron al lugar para los procedimientos de rigor.