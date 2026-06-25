Hallan incinerado vehículo que fue utilizado en el intento de asalto en Mayor Otaño

Un automóvil tipo Toyota Allion (2007) fue hallado incinerado en la compañía Bonanza, en el distrito de Yatytay, en el departamento de Itapúa.

Según los intervinientes de la oficina regional en Itapúa del Departamento de Automotores, el rodado figura como hurtado el pasado 27 de febrero de este año, denunciado en la Comisaría Segunda de Central. La víctima y propietaria del automóvil sería María Cristina Santacruz Ramírez.

El hallazgo fue reportado cerca de las 13:20, en la vía pública de la compañía rural. Los intervinientes realizaron las inspecciones y lograron identificar el automóvil gracias al número de chasis.

Detallaron que el modelo, el color y las características del rodado coincidiría con el automóvil utilizado en un intento de robo.

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El intento de asalto

Los investigadores ubican este automóvil en un intento de asalto, que fue cometido la madrugada del martes en el distrito de Mayor Otaño, sitio ubicado a poco más de 70 kilómetros del lugar donde fue hallado.

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El automóvil tendría características similares al utilizado por una banda compuesta por cinco asaltantes, quienes balearon y se enfrentaron a tiros con un guardia de seguridad, en una estación de servicios del emblema Puma, ubicada en el kilómetro 106 de la ruta PY07.

El hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de la empresa. Cinco hombres, a bordo de un automóvil Toyota Allion de color gris con matrícula AAEE 932, llegaron al sitio con el rostro cubierto y armados.

Agentes de la Comisaría 94ª de la zona acudieron al llamado de auxilio luego del hecho y constataron que los maleantes realizaron disparos contra la puerta de vidrio templado de la estación de servicios. Los maleantes fueron repelidos y no lograron concretar el crimen.

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Investigan el crimen

En el lugar se levantaron varias vainas servidas y percutidas, de calibres 9mm, 5.56mm, 38mm entre otras, según detalló el fiscal de la causa, Luis Caballero.

Las víctimas relataron que los maleantes eran aparentemente paraguayos y que uno de ellos hablaba en guaraní.

No descartan que la banda criminal puede ser del departamento, debido a que utilizaron un camino vecinal para el escape. Este camino tendría varias alternativas de escape, hacia el interior del departamento, Alto Paraná e incluso el río Paraná.

Según el fiscal, esto denota un conocimiento de la zona. A pesar de ello, también se podría tratar de una banda del departamento vecino, explicó.