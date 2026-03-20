Incautan marihuana en poder de tres internas durante cateo en Ciudad del Este

Según el informe de la Comisaría 1ª, durante un cateo de rutina en las celdas, los guardiacárceles detectaron e incautaron tocos de supuesta marihuana en poder de tres internas.

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Se trata de Graciela Natalia Giménez Barreto, en cuyo poder hallaron 11 dosis; Matilde Isabel Vera Torres, con una dosis; y Mariza Elizabeth Cáceres Fernández, también con una dosis.

Fabiana Elizabeth Ruiz Díaz, directora del penal fue quien activó el protocolo establecido en estos casos y comunicó del hecho a las autoridades.

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Posteriormente, se convocó a personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, que realizó la prueba de campo (narcotest), que confirmó resultado positivo a marihuana. En total, fueron incautados 12 gramos de la sustancia, distribuidos en 13 dosis.

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El procedimiento fue comunicado al agente fiscal Elvio Aguilera Vázquez, titular de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico N° 1 de Ciudad del Este, quien dispuso la remisión de los antecedentes del caso a su unidad para iniciar una investigación penal.

Corrupción

El ingreso de drogas, bebidas alcohólicas y teléfonos celulares en los centros penitenciarios del país continúa siendo una problemática difícil de erradicar para el Ministerio de Justicia.

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Esta situación se replica incluso en cárceles consideradas de máxima seguridad, donde los controles son más rigurosos e incluso incluyen el uso de escáneres. En los últimos dos años, la institución apartó a más de 70 funcionarios por sospechas de hechos de corrupción.