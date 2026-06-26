“Trabajamos mucho y cobramos poco”: funcionarios del IPS se movilizan en Ciudad del Este

Tras varias notas sin respuestas y años de espera, los trabajadores del Sindicato de Funcionarios del IPS de Alto Paraná (Sifipsap), que prestan servicios en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, decidieron recurrir a una manifestación.

Con carteles de repudio y cánticos, pidieron respuestas a las autoridades sobre reclamos largamente postergados, como mejoras salariales y nombramientos. Los afectados son mayormente enfermeros, además de técnicos y personal administrativo.

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Isidro Marecos, secretario general del citado gremio, manifestó que hace más de 10 años no reciben aumentos salariales y que desde hace 17 años prácticamente no se realizan nombramientos.

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“Las autoridades no responden a nuestras notas ni a nuestros pedidos, por eso estamos en movilización y evaluando una posible huelga general”, expresó.

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Además del bajo salario, denunciaron que existe una sobrecarga laboral en varios sectores. En el servicio de enfermería requieren al menos 70 personas más para cubrir el 100% de la demanda.

“Trabajamos mucho y cobramos poco”

Dani Elizabeth Colmán, licenciada en enfermería que se estaba manifestando esta mañana, lamentó las condiciones indignas en las que deben trabajar en el IPS.

“Estamos dando la cara por el IPS, pero ganamos poco, trabajamos mucho, nos sentimos perseguidos y muy poco apoyados por las autoridades de nuestra institución”, afirmó.

Una enfermera contratada cobra actualmente tres millones de guaraníes, de los cuales se deben descontar los aportes jubilatorios, por lo que termina percibiendo incluso menos cada mes.

Estiman que el 90% del personal de este servicio es contratado. Aseguran que los nombramientos son amañados y politizados, mediante concursos que favorecen mayormente al personal de Asunción, dejando de lado a los trabajadores del interior del país.

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“Antes, trabajar en el IPS era un lujo. Hoy en día da vergüenza. Antes, con cuatro años de antigüedad, automáticamente se lograba el nombramiento, pero hoy en día es más por política, lastimosamente”.

Los concursos son falsos, son todos amañados. Se nombra a los que están bien con los sindicatos. Lastimosamente, para nadie es un secreto que el Instituto de Previsión Social es pura política", afirmó.

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Igualmente, dijo que muchos trabajadores terminaron renunciando al cargo debido a las pésimas condiciones laborales, lo que genera aún más sobrecarga y afecta el servicio.

Además de los problemas salariales y la sobrecarga de trabajo, el personal del IPS debe soportar las quejas y reclamos de los asegurados por la falta de medicamentos, insumos, médicos y estudios para diagnósticos.